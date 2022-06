‘Babs Factory’ opent in de Molenstraat: “De lekkerste hamburgers en taco’s in het hart van Aalst”

“Het is een hamburgerrestaurant, maar zeker niet alleen dat. Je kan hier ook taco’s kopen, of frieten met kaassaus. Koken is mijn passie, iets wat ik van mijn vader. Dat ik dit kan opstarten in het hart van Aalst, is een droom die uitkomt”, zegt Kemal Calli. “Babs Factory is een verwijzing naar mijn bijnaam. Vroeger noemden ze mij Babs. Ik vond dat wel leuk klinken. Het doel is om mettertijd het assortiment uitbreiden en de ultieme droom is om verschillende Babs Factory-restaurants op verschillende locaties te openen. Wie weet ooit in het buitenland?”, zegt de uitbater.