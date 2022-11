Babbelonië zoekt Nederlandstalige babbelaars

“Heb je interesse in andere culturen en wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Ben je een vlotte babbelaar en heb je nog een gaatje in jouw agenda? Dan is Babbelonië iets voor jou! In Babbelonië babbelen Nederlandstalige en anderstalige deelnemers met elkaar over allerlei onderwerpen. Kom eens langs, het is gratis en inschrijven is niet nodig”, zegt de stad Aalst. “In Babbelonië komen Nederlandstaligen en anderstaligen samen om te praten over alledaagse dingen: dieren, winkelen, werk, huishouden, kinderen, ouderen, feest. Ook andere activiteiten zijn mogelijk: een wandeling, deelname aan een buurtfeest, bezoek aan een museum. Een vast programma is er niet. Er wordt samen besproken wat er gedaan wordt. Probeer het vrijblijvend. Het is gezellig, interessant en gratis.”