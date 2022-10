Avondlijke belevingsparcours Zus+ers keert terug in herfstvakantie: “Hoe leefden de zusters vroeger in ’t Gasthuys in Aalst?”

Aalst Dakwerkers merken rookontwik­ke­ling op aan hoogspan­nings­ca­bi­ne

In de Bergemeersenstraat in Aalst is er deze ochtend een klein brandje uitgebroken aan het Don Boscocollege in Aalst. Daar merkten dakwerkers rookontwikkeling op aan een elektriciteitskast. De brandweer had de situatie snel onder controle.

4 oktober