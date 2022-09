Autoloze Zondag in Aalst: “Veel pret op het Criterium van de Eeuwige Vlam en de Tijdloze Tijdrit”

Aalst Welkom in het groenste zwembad van het land: “Aquatopia filtert regenwater tot zwembadwa­ter, een primeur voor ons land”

In het najaar opent het tweede deel van Aquatopia in Aalst: een groot kinderparadijs met meer dan 200 meter aan glijbanen, tal van peuterbaden en een instructiebad. Aquatopia is hierdoor het grootste project binnen deze legislatuur, toch heeft de stad niet bespaard op duurzame technieken. “Gelukkig maar, want in tijden als deze waar de energiefactuur de pan uit swingt, heeft niet alleen het milieu hier enorm baat bij. Ook onze portemonnee zal ons dankbaar zijn”, aldus schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

