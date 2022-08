Autogarage maakt plaats voor grootste fietsenwinkel van Aalst en omstreken: “Opening nieuwe Van Eyck Sport voorzien begin 2024"

Aalst Anna is vanaf 1 september spijbel­coach in Aalst: “We begeleiden spijbe­laars in vijf secundaire scholen”

Anna Van Den Driessche en haar collega’s Dieter Moens en Lisa Moerenhout starten op 1 september als spijbelcoach in Aalst. Zij moeten jongeren die om de een of andere reden de motivatie kwijtgeraakt zijn en wegblijven van school, hulp bieden. “Wie veel spijbelt, haalt geen diploma. Wie geen diploma heeft, vindt geen degelijk werk. Iedere jongere die we uit dit doodlopend straatje kunnen halen, is winst voor de betrokkene maar ook voor de hele maatschappij”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA).

