“Auto gestolen? Om 17 uur op vrijdag starten wij geen dossier meer op, kom maandag maar terug”: Rik vindt dan maar zelf voertuig terug dankzij code van gps

Erembodegem Onrustwek­ken­de verdwij­ning van vrouw loopt goed af na doorgedre­ven zoektocht van hulpdien­sten

6 april Langsheen het jaagpad in Erembodegem is een zoektocht naar een vermist persoon goed afgelopen. Zowel brandweer als politie zochten naar een vrouw die verdwenen was. Even werd gevreesd dat ze in het water was terechtgekomen, maar uiteindelijk werd ze in het bos vlakbij het vaccinatiecentrum gevonden.