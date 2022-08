Augustus afsluiten met vier openluchtfilms in Aalst

“Bij dit warme weer dromen we weg naar de openluchtfilms van volgende week”, zegt Netwerk Aalst. “Op woensdag 17 augustus bijten we de spits af met de film DRUNK van Thomas Vinterberg, in zomerbar Bloom aan de Affligemdreef. Op donderdag 18 augustus spelen we in Walstroom aan de Tragel de film ‘Promising Young Woman’ van Emerald Fennel. Nadien, op vrijdag 19 augustus kan je in Walstroom komen genieten van de drievoudige Oscar-winner Nomadland van Chloé Zhao. En de week afsluiten doen we zaterdag 20 augustus met de internationale blockbuster DUNE van Denis Villeneuve, opnieuw in Walstroom. Beginnen doen we telkens om 21.30 uur, en elke film wordt voorafgegaan door een kortfilm van eigen bodem. Breng je stoel en deken mee en nestel je op deze bijzondere locaties voor een magische avond onder de sterrenhemel.”