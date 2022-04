Audry (25) genomineerd voor JCI Award Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer 2022

De awardshow vindt plaats op woensdag 4 mei 2022 in de gebouwen van Willy Naessens in Elsegem. Een van de drie genomineerden is Aalstenaar Audry Vanderstraeten. Digital Leader richt zich zowel op social media als web development, design, SEO en SEA. Ze leveren een perfecte balans tussen de offline en online identiteit, en volledig meetbare resultaten zodat ze het rendement voor de klant nooit uit het oog verliezen.

Daarnaast heeft deze jonge ondernemer een trendy seafood concept La Perla uit de grond gestampt. Hun trendy restaurant opende zijn deuren pas in 2020, na de eerste lockdown. Het immense succes zette zich na de zomer verder met verfijnde take-away en ook nu bouwden ze hun terras om tot een hippe hotspot. Met La Perla wil hij aantonen dat digitale marketing in de horeca wel degelijk een effect kan hebben.

“De nominatie is zeer fijn, aangezien JCI een organisatie is die ondernemers selecteert niet elk op de successen van hun bedrijf maar ook wat de ondernemer doet voor zijn medewerkers en de maatschappij”, zegt de jonge ondernemer. “Digital Leader bestaat nu 5 jaar en werken we met 27 vaste medewerkers. We wonnen vorig jaar nog de 2de plaats van ‘meest beloftevolle onderneming van Oost-vlaanderen’ door Unizo. Daarnaast ben ik ook zaakvoerder van La Perla - Seafood. Deze nominatie is dus een mooi erkenning voor mijn werk als ondernemer, maar nog meer voor alle medewerkers in mijn bedrijven”, zegt hij.