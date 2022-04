Atletiek Land van Aalst organiseert in juni Springgala: “Top van het hoogspringen komt naar Osbroek”

“Als voormalig Belgisch kampioen tienkamp 1987 en 1989. Sportlaureaat van de stad Aalst in 1989 en 2004 en in 2017 de lifetime achievement award ontvangen te hebben van de stad ben ik de bezieler van een uniek event”, zegt Erwin Van Nieuwenhove van Atletiek Land van Aalst. “De bedoeling van deze wedstrijd/event is de atletiek als sport, het hoogspringen, de atleten, onze club en de stad Aalst in de ‘picture’ te zetten. In verschillende categorieën proberen wij de top in het hoogspringen naar ons Springgala te krijgen.”