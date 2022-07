ASZ in Aalst biedt als eerste nieuwe biologische hartklep aan: “Zo daalt de kans op hartfalen”

AalstDe dienst Cardiologie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst maakt als eerste gebruik van de nieuwste percutane biologische hartklep: de Evolut Pro Plus. Deze nieuwe kunstklep zorgt voor minder complicaties aan de lies. Daarnaast is minder kans op lekkages rond de klep waardoor de kans op hartfalen daalt. De hartklep is gemaakt van natuurlijk weefsel.