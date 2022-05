ASZ Aalst opent splinternieuwe polikliniek: “Door het sterk groeiend aantal patiënten was een uitbreiding aan de orde”

AalstASZ-patiënten zijn welkom op de gloednieuwe polikliniek van de diensten Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO), route F op campus Aalst. “De wachtruimte is behoorlijk uitgebreid en de behandel- en spreekkamers zijn in een modern jasje gestoken. Deze nieuwe polikliniek is uitgerust volgens de meest actuele standaarden en modernste technieken om de hoogste kwaliteit aan de patiënt te kunnen bieden”, zegt het ziekenhuis van Aalst.

Door het sterk groeiend aantal patiënten, de toenemende technische prestaties en het omvangrijke artsenteam was een uitbreiding van de dienst aan de orde. De gloednieuwe polikliniek neemt een oppervlakte van 500 m2 in beslag. Patiënten worden ontvangen aan de onthaalbalie, waarna ze kunnen plaatsnemen in één van de twee mooie wachtruimtes. Dankzij de extra onderzoeksruimtes is de wachttijd voor patiënten korter en een aantal vooronderzoeken kunnen al gedaan worden voor de raadpleging. Bovendien zorgen de frisse kleuren voor een aangename sfeer. Kortom: de perfecte locatie voor een eerste consult, ingreep of controleraadpleging in een rustige en aangename sfeer.

Poli NKO

De dienst NKO beschikt over 4 consultatieruimtes die voorzien zijn van schermen voor projecties van beelden van een endoscopie of microscopie. De patiënt en zijn begeleider kunnen op deze manier het onderzoek makkelijk meevolgen en het uitvergrote beeld laat de arts toe om een begrijpelijke info mee te geven aan de patiënt en ook de opleiding te verzekeren voor stagiairs en artsen in opleiding.

Bovendien is er een consultatieruimte uitgerust met een high-end camerasysteem om verdachte letsels op te sporen. Dankzij deze camera kan de NKO-arts een snelle en correcte diagnose stellen om zo hoofd-halskanker vroegtijdig op te sporen. Een snellere diagnose maakt de kans op overleving groter en kan dus levensbelangrijk zijn.

Daarnaast zijn er nog twee behandelruimtes, waar kleine ingrepen of postoperatieve zorgen worden uitgevoerd. Dankzij deze nieuwe werkomgeving kunnen onze NKO-artsen alle technische onderzoeken waaronder otomicroscopie, (akoestische) rhinomanometrie, nasale endoscopie, laryngoscopie en huidallergietesten kwaliteitsvol uitvoeren met voldoende aandacht voor het comfort van de patiënt.

De poli beschikt tevens over twee audiokamers. In deze nieuwe audiokamers worden gehooronderzoeken en spraakverstaanbaarheidstesten afgenomen, alsook een volledige tinnitusanalyse. Het voordeel van deze nieuwe audiokamer is dat hij volledig geluidsdicht is en er gebruik wordt gemaakt van nieuwe software. Paulien De Nul, audiologe: “We zijn ontzettend blij met deze audiokamer! Doordat de kamer volledig geluidsdicht is, kunnen kinderen bijvoorbeeld niet meer afgeleid raken van geluiden op de gang. Hierdoor kunnen kwalitatieve gehooronderzoeken nu nóg beter gedaan worden. De uitslagen van de onderzoeken zijn dus veel nauwkeuriger dan voorheen.”

De doorverwijzingen van Kind en Gezin bij een afwijkende gehoorscreening kunnen eveneens in deze audiologische ruimtes perfect plaatsvinden. Verder is er in een aparte ruimte waarbij voldoende plaats is voorzien voor het uitvoeren van evenwichtstesten.

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) richt zich tot het ruime gebied van de mond, het gelaat, de hals en de speekselklieren. Patiënten kunnen op deze dienst terecht voor alle functionele, esthetische en reconstructieve behandelingen in Mond, Kaak en Aangezicht. De verschillende subdisciplines van implantologie, kaakchirurgie, aangezichtstraumatologie, speekselklierchirurgie en hoofd-halskanker worden aangeboden.

De dienst MKA beschikt in de nieuwe polikliniek over 3 consultatieruimtes, twee volledig uitgeruste moderne operatiezalen en een lounge. Bovendien werd er sterk geïnvesteerd in state-of- the-art apparatuur, zo beschikt deze dienst over een labo, een CBCT, intra-orale scanner en alle software om 3D planning mogelijk te maken.

De nieuwe locatie is volledig uitgerust voor de uitvoering van ingrepen onder intraveneuze sedatie. Intraveneuze bewuste sedatie is een alternatief voor algehele anesthesie (algemene verdoving). Via een infuus krijgt de patiënt rustgevende en angstwerende medicijnen toegediend. Hierdoor ontspant de patiënt zich, zonder dat hij zijn volledige bewustzijn verliest. De sedatie zorgt ervoor dat de patiënt zich comfortabel voelt tijdens de behandeling. Zijn bewustzijn is iets verminderd, maar de patiënt reageert normaal op aanspreken of bij lichte aanraking. Patiëntveiligheid staat uiteraard voorop, zo is de lounge overigens uitgerust met de nodige monitoringvoorzieningen.

Cone beam (CBCT)

Een radiologisch onderzoek is vaak een noodzakelijke aanvulling op het klinisch onderzoek om tot een juiste diagnose te komen. De laatste jaren heeft een nieuwe techniek zijn intrede gedaan in de maxillofaciale beeldvorming, namelijk de Cone Beam CT. De Cone Beam CT Scan laat toe om driedimensionale beelden te maken van hoofd en hals met een lage stralingsdosis. “Met deze fonkelnieuwe scan kunnen we meer gedetailleerde foto’s maken met een lagere stralingsdosis. Het nieuwe apparaat komt evengoed van pas voor patiënten die een ingrijpende kaakoperatie of reconstructie moeten ondergaan”, aldus dr. Anne Grysolle, diensthoofd MKA “Op deze manier kunnen we onze operaties nog beter in 3D voorbereiden dan voorheen het geval was.”

Tandheelkunde

Op deze nieuwe consultatie kan u terecht bij tandarts Geert Hereman voor uw jaarlijkse controle bij de tandarts enerzijds en gespecialiseerde behandelingen anderzijds zowel voor kinderen als voor volwassenen. Denk hierbij maar aan narcodontie bij kinderen, kroon- en brugwerk, prothetisch werk, suprastructuren ter ondersteuning van de gebitsprothese op implantaten enz.

Sterke samenwerking

Een groot voordeel van deze verbouwing is dat beide diensten dichtbij elkaar zijn gevestigd. De MKA-chirurgen en NKO-artsen kunnen daardoor sneller en laagdrempeliger met elkaar overleggen. Dr. De Schryver, diensthoofd NKO: “Dat komt de zorg voor patiënten, in het bijzonder patiënten met hoofd-halskanker, ten goede. Zeker omdat dit vaak gaat om complexe problematiek waar veel multidisciplinaire zorg bij komt kijken.”

