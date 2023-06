ASSISEN LIVE. Zonen, ex-man en vrienden van Ilse Uyttersprot getuigen op vierde dag van assisenproces tegen Jurgen D.

Aalstenaar die politie belde omwille van stoepkrijt reageert: “Ze hebben dit zelf uitgelokt”

Kinderen uit de Groenstraat in Aalst zijn volop bezig de stoep vol te kleuren met krijt. Zaterdag vindt er zelfs een ‘WK stoepkrijt tekenen’ plaats in de stad. Allemaal omdat een van de bewoners van de straat de politie erbij haalde nadat hij krijttekeningen van kinderen voor zijn deur aantrof. De klager reageert dat zijn buren hem al langer viseren en pesten: “Dit is niet het eerste incident. Bovendien belden mijn buren ook al eens de politie voor een even grote futiliteit.” De burgemeester heeft er zo zijn mening over.