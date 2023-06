ASSISEN LIVE. Vriendin Ilse krijgt het moeilijk tijdens ondervraging: "Het gemis is zo groot, ik krijg het niet geplaatst”

Toegangs­deur biblio­theek Erembode­gem vat vuur, brandweer kan brandje snel blussen

In de Gaston De Schepperstraat in Erembodegem is dinsdagmiddag een brandje uitgebroken aan de deur van de bibliotheek. De deur vatte aan de buitenkant vuur en zorgde voor rookontwikkeling in het gebouw, maar verdere schade kon vermeden worden.