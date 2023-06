ASSISEN LIVE. Vertrouwenspersoon Jurgen D. is vernietigend over beschuldigde: “Ik weet eigenlijk niet wie die man is. Ik voel me gebruikt”

Lezersbijdrage Les Plumettes komen op 30 september naar Erembode­gem

In het Vlaamse Travestielandschap is een nieuwe groep ontstaan, namelijk Les Plumettes. De groep telt drie vaste leden: Fren Finé, Stefanie Storm en Roxxy Storm. Het trio speelt op zaterdag 30 september hun grote premiereshow in De Keirk in Erembodegem.