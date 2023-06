ASSISEN LIVE. Openbaar ministerie tot Jurgen D.: “Wees een man, pak uw verantwoordelijkheid”

Bestuur­ster gewond naar ziekenhuis nadat ze met volle snelheid tegen voorligger botst

Op de Siesegemlaan in Nieuwerkerken is woensdagnamiddag een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Het ging om een klassieke kop-staartbotsing, maar de bestuurster reed wel met aanzienlijke snelheid in op haar voorligger.