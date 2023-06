ASSISEN LIVE. Ondervraging beschuldigde in proces-Uyttersprot begonnen: “Ik had een leven van drank, drugs en seks”

Politiezo­nes AMOW, Dilbeek en TARL onderzoe­ken mogelijke fusie

In een poging om de lokale politiezorg te versterken, overwegen de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL een vrijwillige fusie. Sinds 2014 werken de politiekorpsen al samen binnen de politieassociatie Centrum, ook bekend als PACE. Een gebied dat 183.137 inwoners telt en 229,92 vierkante kilometer groot is. Ze delen taken op het gebied van intern toezicht, ICT en geweldbeheersing, en voeren gezamenlijk acties uit op het terrein. Hoewel er in het verleden geen sprake was van een fusie, lijkt het er nu op dat de lokale politie onder druk staat.