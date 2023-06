ASSISEN LIVE. Jurgen Demesmaeker krijgt 30 jaar voor de moord op Ilse Uyttersprot: “Er is die avond iets gebeurd en we weten het nog steeds niet“

Voor moord met voorbedachten rade op de Aalsterse ex-burgemeester Ilse Uyttersprot is Jurgen Demesmaeker veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Het openbaar ministerie had levenslang geëist, maar dat is het dus niet geworden. De familie van het slachtoffer kan zich vinden in deze uitspraak. “Voor ons is het belangrijkste: hij is en blijft een moordenaar. Die stempel heeft hij nu.”