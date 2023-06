ASSISEN LIVE. Gerechtspsychiaters over Jurgen D.: “Hij kan bij een eerste contact als heel charmant overkomen, maar is heel krenkingsgevoelig en toont weinig empathie”

Jaar rijverbod voor beklaagde die op enkele maanden twee keer achter stuur betrapt wordt zonder papieren

Een man uit Erpe-Mere stond vandaag terecht voor de politierechtbank in Aalst nadat hij op drie maanden tijd twee keer betrapt werd achter het stuur van een auto die niet verzekerd, gekeurd of ingeschreven was. Bij een wagen kleefde hij zelf een kartonnen bord op de wagen met een nummerplaat opgeschreven.