ASSISEN LIVE. Ex van Jurgen D. getuigt: “Hij heeft mij bij mijn keel vastgehad. Tot ik geen lucht meer kreeg”

Vastgoedmakelaar Jurgen D. (50) stapte de ochtend van 4 augustus naar de politie. “Ik heb daarjuist mijn vriendin vermoord”, vertelt hij de verbouwereerde agente aan het onthaal. In zijn flat vinden agenten inderdaad zijn overleden vriendin: Ilse Uyttersprot - voormalig burgemeester van Aalst. Volgens D. weet hij niet waarom hij haar ombracht. Naar eigen zeggen werd hij die nacht wakker naast een slapende Uyttersprot en ‘kwam het plots op’. Hij stapte uit bed, greep een hamer uit de gereedschapskist in een aanpalende kamer en sloeg zijn slapende vriendin meerdere keren op het hoofd. Vervolgens poetste Jurgen D. zijn tanden, kleedde hij zich aan en wandelde hij weg - richting politiebureau. D. wordt ervan beschuldigd Uyttersprot met voorbedachten rade gedood te hebben. Lees alles over de moord op Ilse Uyttersprot in ons dossier.