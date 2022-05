Artificiële intelligentie in woonzorgcentrum De Gerstjens: “Slimme lamp waakt over bewoners”

ErembodegemIn woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem werd wel heel erg symbolisch licht aangestoken: de allereerste slimme lampen van Nobi zullen er de komende jaren het zorgpersoneel ondersteunen door 24/7 mee te waken over het welzijn van de bewoners.

De lampen zullen enerzijds bijdragen aan een nog gerichtere zorg, maar zullen de 40 zorgmedewerkers ook ontlasten van repetitieve taken, zodat zij meer ruimte krijgen om te focussen op taken die echt het verschil maken in het leven en het geluk van de bewoners. De aankoop van Nobi-lampen is een zeer bewuste keuze van WZC ‘Gerstjens’ dat te allen tijde kwalitatieve ouderenzorg wil kunnen blijven garanderen, ondanks de vergrijzingstsunami die de druk op zorgverleners dag na dag doet toenemen. “De sector heeft vandaag meer dan 6.000 vacatures die niet ingevuld geraken. Technologie zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen”, aldus Mathieu De Wulf, directeur van WZC ‘Gerstjens’.

24/7 beschermengel; onmiddellijke hulp na val

Nobi is een slimme lamp die aan de basis een oplossing wil bieden voor een van de grootste doodsoorzaken bij ouderen: valincidenten. Zo valt een op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar. Ook binnen woonzorgcentra valt 70% van de bewoners minstens eenmaal per jaar. 66% van alle ouderen die vallen, raken ernstig gewond. Met behulp van artificiële intelligentie detecteert de Nobi-lamp wanneer een bewoner valt en zorgt ze voor onmiddellijke hulp door zorgmedewerkers. Die snelheid is cruciaal: 50% van de ouderen die langer dan 1 uur op de grond liggen, overlijdt binnen de 6 maanden na de val. Hoe sneller mensen geholpen worden, hoe meer kwalitatieve levensjaren gered kunnen worden.

Gids in het leven van bewoners;

Nobi detecteert niet alleen valincidenten, maar voorkomt ze ook. Wanneer ouderen ‘s nachts rechtop zitten, laat Nobi zacht licht branden. Dit voorkomt desoriëntatie bij wakker worden en een val wanneer men uit bed stapt. Nobi is ook een gids in het leven van bewoners. Overdag herinnert de lamp bewoners aan hun dagactiviteiten en bezoeken. Binnenkort zal Nobi ook eenzaamheid meten en familie motiveren om op bezoek te komen. Dat kan een grote impact hebben op gezondheid en geluk. Met haar artificiële intelligentie zal Nobi op termijn ook verandering detecteren in gedrag, zoals wanneer iemand plots slechter ter been is, cognitieve achteruitgang vertoont of neerslachtig wordt. Nobi waakt ook mee over de algemene veiligheid met ingebouwde temperatuur- en luchtkwaliteitsmeting.

Van koude naar warme zorghanden

Met Nobi wil WZC ‘Gerstjens’ drukbezette zorgmedewerkers zoveel mogelijk ontlasten door repetitieve taken over te nemen. Zo komt kostbare tijd vrij voor taken waarmee men echt het verschil maakt in het leven en het geluk van ouderen. Neem bijvoorbeeld de integratie van Nobi met apparaten zoals een slimme weegschaal of een bloeddrukmeter die niet alleen extra inzicht geven in de gezondheid van bewoners, maar ook zorgen voor de automatische input van de anders tijdrovende manuele input van meetresultaten. Nobi helpt medewerkers zodat ze niet langer ‘achter de feiten aan’ lopen, geeft hun meer controle over veiligheid en welzijn van bewoners en zal op termijn helpen voorspellen waar het mogelijk zal misgaan met de gezondheid van bewoners, zodat men kan voorkomen en preventief bijsturen.

‘Technologie als belangrijke partner van mijn medewerkers’

Mathieu De Wulf, directeur van WZC ‘Gerstjens’, is enthousiast. “Voor mij staat het licht van Nobi symbool voor kijken naar de toekomst; kijken naar wat wél kan; geloven dat we ondanks een moeilijke context steeds meer kunnen betekenen voor het geluk van de bewoners. Al sinds mijn 12 jaar heb ik voeling met woonzorgcentra, vanuit het woonzorgcentrum van mijn vader. Ik koos er nadien bewust voor om de ambitie van mijn vader verder te zetten: woonzorgcentra uitbouwen waar mensen waardig, veilig en echt gelukkig oud kunnen worden”, zegt hij.

Nobi is een zelflerende lamp, wat in de praktijk betekent dat de lamp een aantal weken nodig heeft om optimaal te functioneren. De resultaten van het pilootproject tijdens de eerste weken zijn alvast positief. Zo kon Nobi sinds de start meer dan 40 valincidenten detecteren in de 15 kamers waarin Nobi werd getest. De bewoners werden gemiddeld binnen de 5 minuten geholpen. Voor enkele bewoners betekende dit het verschil tussen leven en dood. Het pilootproject in WZC ‘Gerstjens’ was een belangrijke test voor CARE-ION, de zorggroep waar ‘Gerstjens’ deel van uitmaakt.