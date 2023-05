Archeologiedagen in ‘t Gasthuys: “Aalsterse skeletten geven inkijk in vroegere leefgewoonten”

Kunstoe­vers-optredens in CC De Werf: “Van kleinkunst tot een dj-set met zelfgemaak­te elektroni­sche nummers”

Tijdens Kunstoevers zijn er deze week heel wat leuke optredens in CC De Werf in Aalst, helemaal gratis. Deze week tonen 200 Aalsterse artiesten op 16 locaties wat ze in hun mars hebben.