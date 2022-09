ARAT architecten in Utopia: “Over de geschiedenis van de stadhuis- en pupillensite”

voetbal tweede nationale A Aalsterse coach Carl De Geyseleer na valse start op Olsa Brakel: “Genekt door twee weggeef­goals”

Eendracht Aalst was niet op de afspraak op de eerste speeldag op Olsa Brakel. Aan de rust stonden de Ajuinen reeds met twee goals in het krijt. Mbaye milderde nog wel, maar ondanks een aantal kansen bleef de gelijkmaker uit. “Ik heb het er moeilijk mee dat we Olsa twee goals cadeau deden”, zei coach Carl De Geyseleer.

5 september