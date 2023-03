Aquatopia verwacht gezellige drukte in paasvakantie: “Paaszoektocht, springkastelen en op de foto met Pol De Poema”

JEZ!-boot vaart door Vlaanderen: Niels Destadsba­der zet Werfplein in Aalst op stelten

Met veel goesting om met jongeren uit heel Vlaanderen eens goed zot te doen, doopten Jessica en Aaron van het jongerencollectief de JEZ!-boot. Varend van Aalter naar Antwerpen maakt Qmusic een week lang radio, en zamelt onderweg centjes in om onze jeugd vooruit te helpen. De boot is ondertussen aangekomen in Aalst, waar de stad een cheque van 10.000 euro schonk en Niels Destadsbader voor een feestje zorgt op het Werfplein.