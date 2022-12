Aquatopia veruit duurste Aalsterse bouwproject ooit: “Kosten stijgen naar 59 miljoen euro, en daar zal het niet bij blijven”

Aalst Aalsterse Sint-Jozefskerk staat al decennia te verkomme­ren: “Bouw heeft 18.300 euro gekost, afbraak of restaura­tie zal miljoenen kosten”

De 80 meter hoge torenspits bepaalt al sinds 1908 de skyline van de stad, maar nog voor het einde van dit jaar beslissen de Aalsterse politici over het lot van de Sint-Jozefskerk. In 1983 viel een eerste steen in de slaapkamer van een buur, sindsdien is de toestand van de kerk er alleen maar op achteruit gegaan. Wij reconstrueerden het verhaal van het 154 jaar oude gebouw. Waarom bouwden Aalstenaars ooit deze kerk en hoe is het zover kunnen komen?

17 december