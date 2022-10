Aquatopia-tekenwedstrijd: “Drie klassen mogen de glijbanen komen uittesten”

Op Werelddierendag staan niet alleen de Aalsterse huisdieren in de belangstelling. Ook Pol de Poema, de mascotte van Aalst Sport, is in z’n nopjes. In de aanloop naar de grote opening van Aquatopia lanceert hij een (teken)wedstrijd in de Aalsterse basisscholen. “De leerling die het mooiste zwempak voor Pol ontwerpt, mag samen met z’n klas als eerste de glijbanen komen uittesten”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). “De tweede plaats zal via een loting ook een uitnodiging ontvangen om zich te amuseren in het fungedeelte.”

Maak er ook een filmpje van

De kleurplaat kun je downloaden via aalst.be/aalst-sport. Nog tot en met 29 oktober heb je tijd om de tekening in te leveren aan de balies van Aquatopia, Sportcomplex Schotte of via mail naar info@aalstsport.be. “Toch niet zo’n tekentalent? Maak dan een leuk Instagram- of TikTokfilmpje en overtuig Pol de Poema zo waarom jouw klas deze unieke uitstap moet winnen. Post het filmpje op sociale media, volg en tag @aquatopia_aalst (Instagram) of @stadaalst (TikTok) en wie weet zien we elkaar op de avant-première in Aquatopia”, aldus schepen De Ridder.