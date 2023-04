Aquatopia past toegangsprijzen aan: “Aalstenaars zullen minder betalen dan niet-inwoners”

Winkeliers leggen ‘bellend vlak’ voor de deur: “Hopelijk volgen er nog meer, dan rollen we overal binnen”

Vorig jaar lanceerde Freekje Van Schuylenbergh een oproep, gericht naar de Aalsterse winkeliers. In tal van winkels kon zij met haar rolstoel niet binnen. “Nochtans simpel op te lossen, met een hellend vlak”, vond Freekje. De stad Aalst, Voka en Unizo sprongen op de kar en het project ‘bellend vlak’ was geboren. Het resultaat begint nu zichtbaar te worden in het Aalsterse straatbeeld.