Aquatopia ontvangt 1.000 bezoekers per dag: “Tarieven toch niet zo’n groot probleem”

Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 9 euro, wie ouder is dan 12 jaar betaalt 12,5 euro. Op de tarieven was er bij de opening wel wat kritiek. “Met ruim 1.000 bezoekers per dag deze kerstvakantie en evenveel blije gezichten, kunnen we spreken van een geslaagde start in Aquatopia Aalst", zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). Soms waren er zelfs wachtrijen aan de springtorens en glijbanen. “De springtorens er alsnog bij betrekken is goeie gok geweest”, zegt hij. “Meer spreiding van de kinderen èn een extra attractie. Bij de oudere kinderen is dat serieus een schot in de roos. In het recreatief gedeelte verkopen we nu 100 tickets per uur. Er kunnen nog meer zwemmers bij, maar het is zeker gezellig druk. Een gouden tip voor wie van plan is om naar ‘Pols Speelparadijs’ te komen: reserveer online je tickets via www.aquatopia-aalst.be”, zegt de schepen.