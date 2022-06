Applaus voor fietsers in Dendermondsesteenweg: “Het is een fietsstraat, maar dat is totaal niet duidelijk”

Tijdens het applaus passeerden zo’n 300 fietsers richting het centrum van Aalst. “Wij kozen dit jaar voor een locatie aan de Barbarakapel op de Dendermondse steenweg omdat dit een invalsroute is die door velen wordt gebruikt en een heel onduidelijk deel van de fietszone binnen Aalst is”, volgens de Fietsersbond Aalst. “De Dendermondsesteenweg is vanaf ongeveer huisnummer 180 fietszone waar de fietsers de helft van de breedte langs de rechterzijde mogen gebruiken, gezien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”