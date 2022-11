Aperitiefconcerten in Studio Morris: “Mooiste klassieke muziek door jonge Aalsterse talenten”

AalstDit najaar staan er drie aperitiefconcerten op het programma in Studio Morris in Aalst. Concertpresentatrice Ella Michiels brengt jonge Aalsterse talenten samen in een intiem kader en het eerste concert op 13 november is al meteen een klassieke knaller van formaat. Bariton Robin De Jaeger en pianiste Sanderijn Demuynck trappen de aperitiefconcerten in Studio Morris af.

Frederik De Swaef en Michiel De Gendt van Studio Morris aan de Hopmarkt in Aalst organiseren in samenwerking met concertpresentatrice Ella Michiels enkele aperitiefconcerten. “Het doel is om Aalsters muzikaal en klassiek geschoold talent in de kijker te zetten”, zeggen ze.

“Op zondag 13 november start het eerste aperitiefconcert met Robin De Jaeger. Een getalenteerde Aalstenaar die piano en zang volgde aan de Academie voor Podiumkunsten”, zeggen de organisatoren. “Als knaap was hij lid van de bekende Schola Cantorum Cantate Domino onder leiding van Michael Ghijs. De liefde voor (koor)zang begon daar. Hij werkt samen met tal van vocale ensembles en richtte zijn eigen ensemble Mysterioso op. Hij studeert aan het Koninklijk Conservatorium Brussel als solist. Daarnaast volgt Robin koordirectie en compositie. Voor dit programma brengt hij Sanderijn Demuynck mee aan de piano. Sanderijn Demuynck is een bijzonder veelzijdig muzikant. Geïntrigeerd door de sublieme ervaring van schoonheid in muziek en wat die in een mens teweeg kan brengen, legt ze zich toe op het pianospel, klavecimbelspel, basso continuo, zang en sinds kort ook koordirectie.”

Het eerste aperitiefconcert vindt nu zondag 13 november plaats om 11 uur door in Studio Morris, Hopmarkt 31 in Aalst. De inkom is 20 euro, inclusief aperitief achteraf. Ook op 27 november en op 11 december zijn er Studio Morris-aperitiefconcerten. Reserveer je ticket via www.studiomorris.be/events.

Volledig scherm Ella Michiels © Swirko

Volledig scherm Frederik De Swaef en Michiel De Gendt van Studio Morris. © Swirko

