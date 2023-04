Aperitiefconcert in Studio Morris: “Een muzikale reis doorheen een mooi jazzrepertoire”

“Het grootste kunstwerk van Vlaanderen”: ‘A time and space Odisee’ van Gilles Van Schuylen­bergh wordt toeristi­sche trekpleis­ter

Het kunstwerk ‘A time and space Odisee’ van Aalstenaar Gilles Van Schuylenbergh is nu ook een toeristische attractie. Het werk van 1.100 vierkante meter is het grootste kunstwerk van Vlaanderen en hangt op de gevel van de Odisee-hogeschool in Aalst. De stad wil het nu uitspelen als toeristische troef.