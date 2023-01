Antwerpenaar zonder rijbewijs komt met voertuig naar Aalst: “Gewoon om toertje te doen”

De feiten speelden zich af op de Parklaan in Aalst. De politie was daar aan het patrouilleren, toen ze een voertuig opmerkte dat aan het zwalpen was op de weg. Ze hielden de man tegen en merkten toen op dat hij geen rijbewijs had. “Ik wou gewoon een toertje rijden hier met de wagen”, verklaarde de man toen. Hij kwam daarvoor speciaal uit Antwerpen met zijn auto om hier te rijden, waardoor het openbaar ministerie een gepaste straf vroeg. “Dit is meer dan zomaar een gewoon toertje rijden als je van zo ver komt", klonk het. De bestuurder kreeg een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden.