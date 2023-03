Anne (73) werd 20 jaar geleden plots blind, maar blijft creëren: “Tekenen gaat niet meer, maar mijn beelden stel ik wel tentoon”

Vijf keer meer ongevallen met steps in Aalst: “Een strengere handhaving dringt zich op”

Op één jaar tijd is het aantal ongelukken met elektrische steps in Aalst vervijfvoudigd. Vaak met zware verwondingen tot gevolg. “Chirurgen maken melding van zware hoofdletsels en kaakbreuken bij slachtoffers van een ongeval met een step”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Sinds 2021 kan je in Aalst gebruik maken van elektrische deelsteps, gefaciliteerd door de stad.