Ann Van de Steen is Vooruit-lijsttrekker in 2024: “Ook in Aalst een Conner-effect”

AalstVooruit Aalst heeft een belangrijke knoop doorgehakt in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Ann Van de Steen wordt lijsttrekker, Anja Vanrobaeys is lijstduwer en John Hendryckx is voortaan voorzitter.

Er was nog wat twijfel over wie het zou worden, Ann Van de Steen of Anja Vanrobaeys, maar Ann Van de Steen wordt de kopvrouw van de socialisten met het oog op 2024. “Als socialiste wil ik van Aalst opnieuw een stad maken waar iedereen erop vooruit kan gaan. Het huidige rechtse beleid laat de gewone Aalstenaar in de steek. Waarom willen wij met Vooruit duidelijke accenten leggen. Het kan niet dat je dweept met veiligheid, maar tegelijkertijd kleine zelfstandigen op Rechteroever hun zaak willen sluiten omdat ze in angst leven voor drugsbendes”, zegt ze. “Of dat je dienstverlening mank loopt door een platte besparingsoefening zonder toekomstvisie. Met een sterke ploeg trekken wij naar 2024 om die stilstand te doorbreken. Tijd voor een daadkrachtig beleid dat inzet op veiligheid, diversiteit en solidariteit. De Aalstenaar moet opnieuw kunnen rekenen op een sterke stad die hen beschermt en ondersteunt. Met concrete voorstellen zoals bijvoorbeeld een lokale huurpremie, zorgen we voor een veilige warme thuishaven voor elke Aalstenaar.”

Twee ploegen

Anja Vanrobaeys werd aangeduid als lijstduwer en zal de komende twee jaar samen met John Hendryckx de afdeling leiden. Binnen het voorzittersduo legt Vanrobaeys zich toe op de politieke lijn. John Hendryckx is verantwoordelijk voor de versterking van de werking en organisatie van onze lokale afdeling.

“Het afgelopen jaar hebben we van twee ploegen één gemaakt”, zegt Vanrobaeys. “De hernieuwde energie is duidelijk zichtbaar. Er staat een sterk team klaar. En dat is nodig. Kijk maar naar de malaise op de laatste gemeenteraad: extreemrechts steelt de show via plat populisme. Daar passen wij als socialisten voor. Wij benoemen de problemen en werken aan oplossingen. Samen met de inwoners willen wij van Aalst de warmste stad maken.”

Conner-effect

Hendryckx zegt dat er ook in Aalst een Conner-effect is. “De link met de wijken en deelgemeenten willen we versterken. Daarvoor zullen we de straat op gaan en luisteren naar alle stadsgenoten. We merken ook hier het Conner-effect. Jonge, geëngageerde mensen willen actief meewerken aan een inclusief en divers Aalst. Samen met wie onze beweging wil versterken zullen we werken aan een toekomst voor onze stad waar niemand achter blijft en waar vrijheid, gelijkheid en solidariteit voorop staan", zegt hij.

Op de ledenvergadering van Vooruit Aalst van 7 november 2022 werd de nieuwe ploeg goedgekeurd. Naast de twee voorzitters Anja Vanrobaeys en John Hendryckx wordt het bestuur versterkt door Etienne De Gent als secretaris en penningmeester Anja Eylenbosch. Daarnaast maken mandatarissen Ann Van de Steen, Sam Van de Putte, Cathy Grysolle, Lucette Callebaut en Deniz Ozkan alsook bestuursleden Stephanie Ngongo en Bart Despiegeleer deel uit van het dagelijks bestuur.

