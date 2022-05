Anja Vanrobaeys (Vooruit) scherp op 1 mei: “Het fake veiligheidsbeleid van dit stadsbestuur zorgt voor een fake veiligheid”

Kamerlid Anja Vanrobaeys, Vooruit begon scherp aan haar 1 mei boodschap, traditioneel de dag van de socialisten. “In Aalst verliezen we mensen, en dan bedoel ik niet hun vertrouwen in ons als politieker, maar letterlijk. We verliezen mensen, veel te jong, veel te snel, veel te veel. Ik denk aan Yunus, Lukas of Bart. Recent Kyano. En nog meer gekend, onze oud-burgemeester Ilse Uyttersprot”, aldus Vanrobaeys. “Allen aan zinloos geweld. En dat terwijl het rechts bestuur met veiligheid staat te zwiepen. Wel laat me zeggen: zij kiezen enkel voor meer blauw aanwezig in de straten. Het is fake veiligheid. Terwijl we maar met een ding vooruit geraken: solidariteit en praten”, zegt Vanrobaeys. “Als parlementslid is dat wat ik doe. Praten met iedereen. Ze vinden mij in mijn mailbox, op evenementen, via telefoon. Zij hebben een verhaal. En dat klinkt helaas al te vaak hetzelfde bij iedereen: de facturen stijgen, de onrust en angst groeit. Onze voorstellen zijn duidelijk.”

Koopkracht beschermen

Vooruit Aalst pleit op 1 mei voor een lokale huurpremie voor iedereen die te lang op een wachtlijst staat voor een sociale woning. Ze willen ook investeren in buurtwerking, dicht bij de Aalstenaar, en investeren in kinderen en jongeren, dat zij een veilige plek hebben in onze stad. “Het zijn concrete voorstellen, waarmee we als socialisten het verschil maken lokaal. Waarmee we de mensen zekerheid en een warme thuishaven willen bieden”, zegt Vanrobaeys. “Deze voorstellen willen de socialisten in Aalst realiseren met iedereen die met zijn 2 voeten in de realiteit staat. Die zien hoe het rechtse beleid de Aalstenaar in de steek heeft gelaten. De harde lokale werkers worden daarin ondersteund door de vele stenen die de socialisten in de federale regering konden verleggen.”

De partij is voor de maatregel om BTW op gas en elektriciteit naar 6% om de facturen te temperen. “De minimumpensioenen, uitkeringen en de minimumlonen werden verhoogd. Op de agenda: met de woekerwinsten die bedrijven halen uit de crisis, kunnen we investeren in de mensen die zich door deze crisis moesten spartelen En tot slot het allerbelangrijkste - met socialisten in de regering wordt er niet geraakt aan de automatische index. Dat is een uniek, maar enorm sterk systeem om de koopkracht te beschermen. Een krachtig middel waar onze buurlanden jaloers op zijn”, zegt Vanrobaeys.

Koffieke

“Ik geloof in een warm Aalst, waar iedereen zijn deel doet, ook zijn deel krijgt. Een Aalst waar het geluk dat we tijdens carnaval ervaren, een jaar lang doorgetrokken kan worden. Waar feestvreugde in een veilige omgeving dagelijks kan plaatsvinden. Waar de Oilsjteneer door een beschermde koopkracht kan blijven genieten van een pistolet of koffieke bij onze lokale handelaars. Ik geloof dat we met iedereen samen, Vooruit kunnen met Aalst”, aldus volksvertegenwoordiger.

