Anja Vanrobaeys (Vooruit): “Delhaize laat zo’n 9.000 werknemers achter in grote onzekerheid”

“Ik bracht een solidariteitsbezoek aan het piket aan Delhaize Aalst. Het personeel aan het piket was aangeslagen. Het is een bom die insloeg, een slag in hun gezicht. Ze waren altijd fier op hun winkel. Nu weten ze niet wat er gaat komen. Delhaize neemt niet alleen hun inkomen en misschien werk af, maar ook hun trots”, zegt ze. “Delhaize laat zo’n 9.000 werknemers achter in grote onzekerheid over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. De zoveelste ‘race to the bottom’ waar de winst voor de multinational is en de prijs en de risico’s voor de werknemers en kleine zelfstandigen. Het is bovendien ook een manier om het collectief overleg buitenspel te zetten, want bij gefranchiseerde winkels is er geen vakbondsvertegenwoordiging. De sociale bescherming van werknemers is een basisrecht. Ik roep minister Dermagne dan ook op om initiatieven te nemen om de race to the bottom en uitholling van het sociaal overleg in deze sector tegen te gaan.”