Anja Blanckaert (Stadslijst) wil meer groen in de straten: “Waarom nog zoveel vergunningen om voortuinen te verharden?”

Werknemers op bouwwerf zien lichaam drijven in Dender en verwitti­gen hulpdien­sten

Aan de Tragel in Hofstade is dinsdag in de late namiddag het lichaam aangetroffen van een persoon in de Dender. Het waren enkele werknemers op een bouwwerf die het lichaam opmerkten en meteen de hulpdiensten verwittigden.