Anissa (21) droomt van een diervriendelijke auto-industrie: “Mijn bedrijf bekleedt autozetels met cactusleder”

Aalst Wil je alles te weten komen over Aalst Carnaval? Ga dan eens onder giganti­sche lampenkap staan: dankzij nieuwe tocht is het nu elke dag een beetje feest

Aalst carnaval duurt drie dagen, maar de 362 andere dagen van het jaar was het grootste volksfeest uit de regio niet echt in het straatbeeld te zien. Daar is nu verandering in gekomen, want er is nu een verrassende en interactieve tocht doorheen het stadscentrum van Aalst die je meeneemt in het grote verhaal van het Aalsterse carnaval. Zo staat er op de Grote Markt een levensgrote prinsenscepter.

14 oktober