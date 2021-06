Angelo (39) die dreigde met huis op te blazen aangehouden: “Vroeg hulp voor zijn problemen op foute manier”

GijzegemAngelo R. (39), de man die zich gisteren vijf uur lang opsloot boven in zijn woning in Gijzegem werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man aan te houden, waardoor hij dinsdag voor de raadkamer zal moeten verschijnen. “De man heeft spijt van zijn daden en de gevolgen", aldus zijn advocaat Herwig Moons.

Het was woensdagmiddag rond 12.00 uur dat de man de politiediensten verwittigde met de mededeling dat hij zijn huis ging opblazen op de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem. Meteen kwamen alle beschikbare politiemannen ter plaatse en werden de toegangswegen volledig afgezet en mocht niemand nog zijn woning betreden of verlaten. De gas en elektriciteit werden uitgeschakeld voor de veiligheid, maar uiteindelijk bleek er in de woning helemaal geen gasaansluiting aanwezig te zijn en kon hij dus zijn woning niet opblazen.

Volledig scherm © Koen Baten

De dertiger werd vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. “Hij heeft enorm veel spijt van zijn daden en heeft helemaal niet nagedacht over de mogelijk gevolgen van zijn telefoontje naar de politie", zegt Herwig Moons die hem bij staat. “Mijn cliënt had ook heel wat gedronken op dat moment en besefte niet wat hij aan het doen was. Hij vroeg hulp aan de politie voor de problemen die hij had. Het ging hier puur om aandacht voor zijn problemen.”

De man zou bijzonder eenzaam geweest zijn en had weinig contact met familie en vrienden. Ook in het verleden waren er al verschillende problemen geweest en interventies met de politie. “Meer info over zijn problemen heb ik nog niet op dit moment, mogelijk is er dinsdag meer duidelijkheid als hij voor de raadkamer is verschenen", besluit Moons.

Volledig scherm © Koen Baten