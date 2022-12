André Van Schuylenbergh viert 70ste verjaardag: “Tentoonstelling van realistisch werk vanaf de jaren 70"

Aalst Schepen Katrien Beulens en gemeente­raads­lid Silke Van Vaeren­bergh treden toe tot N-VA: “Voortaan zijn we met 18 in de gemeente­raad”

Schepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh treden toe tot de N-VA. Zowel Beulens als Van Vaerenbergh verlieten in 2019 CD&V na een conflict binnen die partij over het meerjarenplan van het stadsbestuur. Sindsdien steunen ze de meerderheid in de gemeenteraad als onafhankelijken. Het aantal raadsleden van N-VA in de gemeenteraad stijgt daarmee van 16 naar 18.

7 december