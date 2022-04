Anderhalf miljoen euro voor heraanleg gevaarlijke fietspaden: werken starten ten vroegste in 2023

AalstFietsers die zich door het Aalsterse verkeer wagen, zullen binnen enkele jaren een veiliger traject kunnen afleggen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) trekt namelijk anderhalf miljoen euro uit voor de heraanleg van de fietspaden langs de N9 en de N405 in Aalst. De werken van de beide projecten zullen ten vroegste in 2023 kunnen beginnen.

Het was Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) die naar een stand van zaken informeerde bij minister Lydia Peeters. “Deze investeringen kaderen in het relanceplan van de fietspaden. Tijdens de coronacrisis werd er niet alleen meer gewandeld, maar ook meer gefietst. Een goede gewoonte die in stand moet worden gehouden. Investeringen in fietspaden zijn nodig om steden en gemeenten fietsvriendelijker en -veiliger te maken ter bevordering van de fietsmobiliteit. Veilige fietspaden zijn een vereiste om het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer aan te moedigen en te bevorderen”, zegt De Roo.

Ook bushaltes en voetpaden

Het project N9, waarvoor 600.000 euro is gereserveerd, situeert zich langs de N9 Capucienenlaan tussen de rotonde Haring en Sint-Annalaan. Initieel was het de bedoeling om de fietspaden comfortabeler en veiliger te maken in het kader van het relanceplan voor fietspaden. Daarnaast dient, waar mogelijk, een aantal bushaltes langs het traject toegankelijk te worden gemaakt, in functie van het plan ‘toegankelijke bushaltes’. De stad maakt eveneens van de gelegenheid gebruik om de voetpaden te verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft geopteerd om de ingrepen gecombineerd aan te pakken in één aanneming. Zo is er minder hinder voor de omgeving.

Comfortabeler

Voor het project N405, waarvoor 870.000 euro is gereserveerd, situeren de projectgebieden zich respectievelijk langsheen de N405 in Aalst, vanaf rotonde Haring tot aan de brug over de E40, en de N405 Steenweg in Denderleeuw, ongeveer honderd meter ten zuiden van de Hertstraat tot de Kouterbaan. Het is in hoofdzaak de bedoeling om de fietspaden comfortabeler en veiliger te maken in het kader van het relanceplan fietspaden. Daarnaast wordt onderzocht om, waar mogelijk, bushaltes langs het traject toegankelijker te maken. Na de opmaak van de technische plannen door een studiebureau, zullen beide bestekken voor de uitvoering in het najaar van 2022 gepubliceerd worden