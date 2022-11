Amy (19) gaat voor kroontje Miss België: “Na een eetstoornis moet je jezelf weer graag leren zien”

Het was haar mama die haar aanraadde om eens mee te doen aan Miss België, maar Amy heeft er ook een heel persoonlijke reden voor. “Ik doe dit omdat ik van mezelf wil leren houden”, zegt Amy. “Vroeger had ik het moeilijk met mezelf, met mijn gewicht onder andere. Je zou zeggen: zo’n miss-verkiezing is dan een risico. Dat is ook zo, maar voor mij werkt het. Doorheen de verkiezing heb ik gemerkt dat ik een evolutie meemaak. Ik had een eetstoornis die begonnen is op mijn 11 jaar. Ik wou niet verdikken en was veel bezig met mijn uiterlijk. Rond mijn 14 jaar was ik heel angstig wanneer ik iets moest eten. Uiteindelijk ging het beter, vooral dankzij vrienden, en is dat ondertussen iets van het verleden, al denk ik niet dat een eetstoornis ooit volledig weggaat.”