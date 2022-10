Ammy’s Thai Cuisine opent met prinsenverkiezing: “Loempia’s om mee te nemen”

Erembodegem Becton Dickinson, bekend van de spuitjes voor het coronavac­cin, viert 125 jaar: “Alle ingrediën­ten zijn aanwezig om van Aalst dé zorgstad te maken”

“Iedereen in België is al minstens één keer in contact gekomen met een van onze producten.” Becton Dickinson – kortweg BD – bestaat 125 jaar en dat wordt ook op het hoofdkantoor van BD Benelux in Erembodegem gevierd. BD is een van de topbedrijven in Aalst, waar op dit moment 400 mensen werken. General manager Alexander Alonso is een van de drijvende krachten achter de Aalsterse ‘Health Hub’. “We willen een boost zijn voor start-ups die durven springen”, zegt hij.

