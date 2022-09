Ambtenaren stad Aalst trekken deze winter hun dikke trui aan: “We verlagen de temperatuur, van 21 naar 19 graden”

Een eerste maatregel die op korte termijn al uitvoerbaar is, wordt alvast ingevoerd: De binnentemperatuur van alle gebouwen binnen het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst wordt verlaagd van 21 graden naar 19 graden. Schepen van Gebouwen en Technieken, Maarten Blommaert (N-VA), zegt dat het nodig is. “De energieprijzen staan ontzettend, een drievoud van normaal, hoog. Ook in onze organisatie voelen we de prijsstijgingen enorm. Door enkele eenvoudige ingrepen kunnen we de kosten drukken. Het verlagen van de temperatuur met twee graden kan alvast zorgen voor een besparing op energie van ongeveer 14 procent. Daarom hebben we vandaag met het stadsbestuur beslist om de verwarming in de stadsgebouwen op 19°C te zetten, zover dit technisch mogelijk is en wettelijk is toegestaan. Zo is bijvoorbeeld wettelijk bepaald dat de binnentemperatuur in onze woonzorgcentra minimaal 22°C moet zijn. Tijdens de komende wintermaanden zullen we dus allemaal een dikkere trui aanhebben, maar die inspanning weegt niet op tegen de kostenbesparing die we daarmee kunnen doorvoeren”, zegt de schepen.