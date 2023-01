Alweer verdwijnt een geldautomaat uit Aalst: “Hallucinante trend”, vindt Vooruit

Gemeenteraadslid Cathy Grysolle (Vooruit Aalst) is er niet over te spreken dat nu ook nog eens de geldautomaat in het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis vanaf 16 januari verdwijnt. “Hallucinant, want nu verdwijnen de bankautomaten niet alleen in verschillende deelgemeenten, maar ook in het eigen ziekenhuis. Het is al te zot voor woorden dat er alleen maar een neutrale bankautomaat komt op de Grote Markt, nu verdwijnt ook nog eens de automaat in het ziekenhuis. Nochtans is dat voor minder mobiele mensen nog altijd een bereikbare plaats om geld af te halen”, vindt Grysolle. “Geen cash in het ziekenhuis, geen cash in een pak deelgemeenten en slechts één neutrale bankcontact in het centrum. Dat is weinig gebruiksvriendelijk. Je moet kilometers omrijden en in het centrum is het aanschuiven en betalend parkeren. Voor mensen die niet zo goed te been zijn, wordt dit een nachtmerrie. Ook de handelaars zullen hinder ondervinden.”