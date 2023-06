Alweer uitstel van behandeling verkeersongeval waarbij Kayleigh (14) om het leven kwam: opnieuw zware klap voor familie

In de politierechtbank van Aalst is de behandeling van het dodelijk ongeval waarbij Kayleigh Leemans (14) in 2019 om het leven kwam opnieuw met enkele maanden uitgesteld. De zaak sleept al vier jaar aan, wat bijzonder weegt op de familie.