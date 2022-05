Alpacawandelingen aan het Kluizenbos in Erembodegem: “Rustgevende wandeling met alpaca’s in prachtige omgeving”

Anneleen De Backer is gestart met Alpaz, waarmee ze alpacawandelingen aanbiedt in de buurt van het Kluizenbos. “De ‘Al’ komt van alpaca. ‘Paz’ is Spaans voor rust. Bij ons kan je terecht voor een ontspannende wandeling met alpaca ‘s in de buurt van het Kluizenbos en de Kluiskapel, alleen of in een klein groepje”, zegt Anneleen. “We hebben twee alpaca’s. Ze zijn allebei één jaar oud. Nala is de oudste maar de kleinste. Mila is de jongste maar de grootste. Enkele jaren geleden hebben we alpaca’s leren kennen en ik was verrast van hoe rustgevend die dieren zijn. Ze zijn onverstoorbaar, je kan ze niet opjagen. Daarom is dat rustgevend. Als je ermee gaat wandelen, ben je met de dieren bezig. Je past je aan aan hun tempo, want hen opjagen lukt niet. Je moet dus als wandelaar een versnelling lager.”