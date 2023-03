Albert en Jeannine vieren diamanten huwelijk in Trouwzaal

De maanden januari en februari zijn traditioneel kalme maanden om in het huwelijk te treden, zo ook 50 of 60 jaar geleden. Daarom werden de diamanten en de gouden jubilarissen, van zowel januari als februari, door schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA) samen ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis. Op 8 februari mocht schepen De Meerleer acht gouden jubilarisparen begroeten, waarvan er twee in januari 1973, vijf in februari 1973 en een in november 1972, zijn gehuwd. Op 5 mei 1961 huwden Albert De Rop en Jeannine Van Damme. Het diamanten bruidspaar, waarvan de 60ste huwelijksverjaardag in volle COVID-periode heeft plaatsgevonden, werd tijdens deze sfeervolle avond eveneens op een passende manier gefeliciteerd. De gouden jubilarissen: Gustaaf en Maria Fiers - Roggeman, Urbain en Anita Coen – Van Vaerenbergh,Marcel en Liliane De Reuse – Floru, Léger en Cecilia Renard - Decloedt, Joseph en Chantal De Leeuw – De Jonghe, Roger en Francine De Clerck – De Wolf, Freddy en Christiane D’Haese – Mathieu, Salvatore en Marie-Thérèse Lombardo – Everaerts.