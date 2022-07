Al vier jaar maakt Shelter in Aalst het verschil voor thuisloze jongeren: “We dromen van een tweede huis, een Shelter 2.0"

Haaltert Terreinwa­gen knalt tegen gevel en elektrici­teits­paal in Haaltert: brandweer moet bestuur­ster bevrijden

In de Hoogstraat in Haaltert is zondagmorgen rond 8 uur een koppel met hun voertuig tegen een elektriciteitspaal en een gevel van een woning aangereden. De vrouw liep aanzienlijke verwondingen op en werd door de brandweer uit het voertuig gehaald.

