Akoestisch concert van Clouseau in autogarage Valckenier: “50.000 euro gaat naar revalidatiecentrum voor kinderen”

David Scheerlinck van Kiwanis is heel tevreden met de opbrengst. “Kiwanis Aalst is service-club die zich inzet ten behoeve van sociale doelen en we richten ons specifiek naar hulpbehoevende kinderen. Elk jaar wordt een hoofddoel gekozen waarvoor Kiwanis zich speciaal engageert, daarnaast zijn er een 6-tal nevendoelen die elk ongeveer 1.500 euro mogen ontvangen als financiële steun. Onder mijn voorzitterschap kozen we in het Kiwanis-jaar 2021-2022 voor het revalidatiecenter van UZ Gent. Daar revalideren kinderen van niet aangeboren trauma’s. Via Kiwanis hebben we 13.000 euro opgehaald en hebben we twee aangepaste fietsen geschonken Deze werden geschonken op ons jaarlijkse ‘Late Summer Night Dinner’ die plaatsvond in garage Valckenier in Aalst Op deze avond kwam Koen Wauters, als peter van dit revalidatiecenter, een kunstwerk veilen ten voordele van UZ Gent kinderrevalidatie. Het kunstwerk geschonken door Kiwanis leverde 14.000 euro op.”