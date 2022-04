Akiba opent in Lange Zoutstraat: “Japanse snoepjes, manga en kawaii goodies”

Akiba verwijst naar Akihabara, de elektronicawijk in de Japanse hoofdstad. “Het is hét ‘geek district’ van Japan. Je vindt er Arcadehallen, Mangawinkels, verzamelfigurenshops… Ik heb dat allemaal proberen vertalen in een winkelconcept”, vertelt oprichter Karsten Fouquaet (41). De eerste Akiba Station opende vier jaar geleden in Antwerpen Centraal. “Het is heel klein begonnen als bijjob. Het was maar twee dagen open. Ik vond het cool, maar wist ik veel dat het de markt zou veroveren. Het is beginnen groeien om niet meer te stoppen.”